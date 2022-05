Nach Brand in Sennelager: Polizei gibt Höhe des Sachschadens bekannt

Mülltonnen in Flammen: Feuer greift auf Überdachung über

Paderborn-Sennelager

In der Nacht auf Montag haben auf der Terrasse einer Doppelhaushälfte in Sennelager mehrere Mülltonnen gebrannt. In einer ersten Meldung war ausschließlich von dem Anbau eines Carports die Rede gewesen. Diese Angaben wurden nun von der Polizei Paderborn präzisiert.