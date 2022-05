Nach dem Tornado geht in Paderborn das große Aufräumen weiter

Seit dem späten Freitagnachmittag ist in Paderborn vielerorts nichts mehr so wie es war. Der Tornado hat von Südwesten in Richtung Nordosten eine etwa 300 Meter breite Schneise der Zerstörung hinterlassen. Das große Aufräumen geht weiter – und ist mit weiteren Gefahren verbunden.

Bei Markus Happe, Obermeister der Paderborner Dachdecker-Innung, klingelte am Samstagmorgen das Telefon im Sekundentakt. „Wir versuchen den Menschen zu helfen oder eine Lösung anzubieten. Aber was will man jemandem sagen, der kein Dach mehr über dem Kopf hat? Für den gibt es erstmal keine Lösung. So sehr wir auch helfen wollen“, sagte er verbittert.

Angesichts der immensen Schäden hat Happe einen Hilferuf gestartet und Innungen vom Ruhrgebebiet bis in den Kreis Höxter hinein angeschrieben. Er bittet um Unterstützung: „Wir Paderborner Dachdecker können das gar nicht alles leisten. Wir sind noch dabei, Schäden vom letzten Sturm abzuarbeiten. Und jetzt diese Katastrophe. Wir sind dankbar für jede Hilfe.“ Im Stadtbild sind bereits die ersten Dachdecker aus Bielefeld und Gütersloh zu sehen. Sie bieten ihre Unterstützung an.

Nach Angaben von Michael Lutter, Hauptgeschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Paderborn-Lippe, sind auch etliche Handwerksbetriebe schwer beschädigt worden. „Unter anderem hat den Paderborner Bildhauer Michael Diwo im Riemeke schwer getroffen. Es gibt aber auch Existenzgründer, die erst kürzlich mit ihrem Betrieb gestartet sind und jetzt vor einem Trümmerhaufen stehen“, sagte Lutter.

Der erste Tag nach dem Tornado in Paderborn Foto: Oliver Schwabe Foto: Rajkumar Mukherjee Foto: Ingo Schmitz Foto: Ingo Schmitz Foto: Ingo Schmitz Foto: Ingo Schmitz Foto: Oliver Schwabe Foto: Oliver Schwabe Foto: Oliver Schwabe Foto: Oliver Schwabe Foto: Oliver Schwabe Foto: Oliver Schwabe Foto: Oliver Schwabe Foto: Oliver Schwabe Foto: Rajkumar Mukherjee Foto: Rajkumar Mukherjee Foto: Rajkumar Mukherjee Foto: Rajkumar Mukherjee Foto: Rajkumar Mukherjee Foto: Rajkumar Mukherjee Foto: Rajkumar Mukherjee Foto: Rajkumar Mukherjee Foto: Rajkumar Mukherjee Foto: Rajkumar Mukherjee Foto: Rajkumar Mukherjee Foto: Rajkumar Mukherjee Foto: Rajkumar Mukherjee Foto: Rajkumar Mukherjee

Mehr als 200 Einsätze für die Feuerwehr

Derweil warnt die Paderborner Feuerwehr „vor losen Dachziegeln und anderen Gegenständen“, die von den Dächern fallen könnten und lockeren Ästen, die nur noch bis zum nächsten Windstoß in den Bäumen hängen.

Tornado trifft Paderborn mit voller Wucht: Einsatzkräfte die ganze Nacht über im Dauereinsatz Das Dach des Michaelskloster ist in großen Teilen abgedeckt Foto: Jörn Hannemann Foto: Jörn Hannemann Der Tornado hat vielerorts in Paderborn für Verwüstung gesorgt. Foto: Jörn Hannemann Foto: Jörn Hannemann Foto: Jörn Hannemann Foto: Jörn Hannemann P Foto: Jörn Hannemann Foto: Jörn Hannemann Foto: Jörn Hannemann P Foto: Jörn Hannemann Foto: Jörn Hannemann Foto: Jörn Hannemann Foto: Jörn Hannemann Foto: Jörn Hannemann Foto: Jörn Hannemann Foto: Jörn Hannemann Foto: Jörn Hannemann Foto: Jörn Hannemann Foto: Jörn Hannemann Foto: Jörn Hannemann Foto: Jörn Hannemann Foto: Jörn Hannemann Foto: Jörn Hannemann Foto: Jörn Hannemann Foto: Jörn Hannemann Foto: Jörn Hannemann P Foto: Jörn Hannemann P Foto: Jörn Hannemann Foto: Jörn Hannemann Foto: Jörn Hannemann P Foto: Jörn Hannemann Foto: Jörn Hannemann Foto: Jörn Hannemann Foto: Jörn Hannemann Foto: Jörn Hannemann Foto: Jörn Hannemann Foto: Jörn Hannemann Foto: Jörn Hannemann Foto: Jörn Hannemann Foto: Jörn Hannemann Foto: Jörn Hannemann Foto: Jörn Hannemann Foto: Jörn Hannemann Foto: Jörn Hannemann Foto: Jörn Hannemann Foto: Jörn Hannemann Foto: Jörn Hannemann Foto: Jörn Hannemann Foto: Jörn Hannemann

Bei den bisherigen Einsätzen, es waren bereits mehr als 200, an denen über 400 Feuerwehrleute beteiligt waren, sei immer wieder deutlich geworden, dass gerade hier versteckte Gefahren lauerten, heißt es: „Deshalb bittet die Paderborner Feuerwehr die Bürgerinnen und Bürger, in dieser Hinsicht sehr vorsichtig zu sein, um mögliche Unfälle zu vermeiden.“

„ Jede Behinderung der Einsatzkräfte ist auszuschließen. “ Die Polizei Paderborn

Die Polizei, die in den betroffenen Bereichen mit deutlich erhöhter Stärke präsent war und ist, vermeldete gegen Mitternacht, dass alle Durchgangsstraßen in Paderborn wieder frei seien, appelliert aber ebenfalls an die Bevölkerung: „Auch am Samstag ist in den Schadensgebieten mit erhöhten Gefahren durch starke Winde zu rechnen. Wer nicht zwingend in die Stadt fahren muss, sollte die Gebiete weiträumig umfahren, um Platz für die vielen Arbeitskräfte vorzuhalten. Jede Behinderung der Einsatzkräfte ist auszuschließen.“

Lunapark und Lunamarkt öffnen nicht mehr

Am Samstag sind die Riemekestraße, die Penzlinger Straße und die Friedrichstraße gesperrt. Auch auf anderen Strecken kann es zu Sperrungen kommen, teilt die Polizei mit: „Viele Straßen müssen zeitweise, teilweise auch längerfristig gesperrt werden.“ Der Riemekepark und das Paderquellgebiet bleiben bis auf weiteres geschlossen. Absagen gibt es auch: Der für Sonntag geplante Tag des Paderborner Sports (siehe Infobox) findet nicht statt, der Lunamarkt und der Lunapark öffnen nicht mehr. In einer Mitteilung der Stadt heißt es: „Der Lunapark auf dem Maspernplatz und der unmittelbar neben dem Kirmesgelände beginnende Lunamarkt werden sowohl am heutigen Samstag als auch am Finaltag am morgigen Sonntag nicht mehr für die Besucherinnen und Besucher öffnen. Zwar ist der Kirmes-Bereich nicht unmittelbar von Schäden betroffen, allerdings zeigt sich direkt nebenan ein Bild der Zerstörung. Dieser Umstand macht eine unbeschwerte und fröhliche Kirmesveranstaltung aus Sicht des Krisenstabs nicht möglich.“

Tag des Paderborner Sports abgesagt Foto: Den für Sonntag geplanten „Tag des Paderborner Sports“ haben die Veranstalter am Samstagmorgen abgesagt. „Nach diesem schlimmen Ereignis ist eine unbeschwerte und fröhliche Veranstaltung rund um Sport, Spiel und Bewegung aus unserer Sicht nicht möglich“, erklären stellvertretend der Vorsitzende des Stadtsportverbandes Mathias Hornberger und der Geschäftsführer der Schlosspark und Lippesee GmbH Christian Stork. „Wir wünschen allen Verletzten eine schnelle Genesung und den vielen Betroffenen alles Gute. Unsere Gedanken sind bei ihnen. Wir danken auf diesem Weg allen 600 Ehrenamtlichen, Sportlern und Sportlerinnen der Vereine, die sich seit Monaten auf diesen Tag vorbereitet haben und bitten um Verständnis für unsere Entscheidung.“ ...

In einer zweiten Zwischenbilanz hatte die Polizei von 43 Verletzten gesprochen, von denen 30 noch in Paderborner Krankenhäusern behandelt würden. Eine lebensgefährlich verletzte Frau habe in eine Bielefelder Klinik verlegt werden müssen.

Spur der Zerstörung: Schwere Schäden nach Tornado in Paderborn Foto: Hannemann Massive Schäden an den Dächern an der Penzlinger Straße. Mindestens zwei Häuser sind unbewohnbar. Foto: Hannemann Massive Schäden an den Dächern an der Penzlinger Straße. Mindestens zwei Häuser sind unbewohnbar. Foto: Hannemann Foto: Hannemann Massive Schäden an den Dächern an der Penzlinger Straße. Mindestens zwei Häuser sind unbewohnbar. Foto: Hannemann An der Hathumar Straße hat ein Baum ein Auto völlig zerstört. Foto: An der Hathumar Straße hat ein Baum ein Auto völlig zerstört. Foto: Hannemann Betroffen ist auch eine der schönsten Straßen in Paderborns: das Fachwerkhäuser-Ensemble an den Dielen. Foto: Hannemann Auch das Paderborner Michaelskloster ist betroffen… Foto: Hannemann Das Paderquellgebiet ist kaum wieder zu erkennen. Viele Bäume sind die in der Bäume gefallen und drohen die Unterführung am Brauhaus/Gaucho zu verstopfen. Die Feuerwehr ist mit schwerem Gerät vor Ort um den Durchfluss wieder zu ermöglichen. Foto: Hannemann Foto: Julia Queren Foto: Hannemann Schwere Schäden nach dem Tornado in Paderborn. Der Sturm hat bei dieser Firma an der Senefelderstraße das halbe Dach abgerissen . Foto: Jörn Hannemann Der Moment als der Tonado über Paderborn zog: Zum Teil wirbeln große Metallteile durch die Luft wie hier am Redaktionsgebäude an der Senefelderstraße. Foto: Jörn Hannemann Foto: Hannemann Foto: Hannemann Foto: Hannemann Foto: Hannemann Foto: Hannemann PADERBORN, DEUTSCHLAND - 20. Mai 2022: Sturm Tornado Unwetter in Paderborn; (Foto: Jörn Hannemann / 'WESTFALEN-BLATT') +++ Foto: Jörn Hannemann PADERBORN, DEUTSCHLAND - 20. Mai 2022: Sturm Tornado Unwetter in Paderborn; (Foto: Jörn Hannemann / 'WESTFALEN-BLATT') +++ Foto: Jörn Hannemann Tornado an der Senefelder Straße in Paderborn. Foto: Oliver Schwabe Tornado an der Senefelder Straße in Paderborn. Foto: Oliver Schwabe Foto: Hannemann Der Moment als der Tonado über Paderborn zog: Zum Teil wirbeln große Metallteile durch die Luft wie hier am Redaktionsgebäude an der Senefelderstraße. Foto: Jörn Hannemann Der Moment als der Tonado über Paderborn zog: An der Senefelderstraße in Paderborn fliegen Teile von Solaranlagen, Dächerverkleidungen und Müll durch die Gegend . Foto: Jörn Hannemann PADERBORN, DEUTSCHLAND - 20. Mai 2022: Sturm Tornado Unwetter in Paderborn; (Foto: Jörn Hannemann / 'WESTFALEN-BLATT') +++ Foto: Jörn Hannemann Selbst in Not: Ein Baum versperrt die Zufahrt zum Paderborner THW. Foto: Jörn Hannemann Hier ist ein halbes Dach durch den schweren Sturm abgedeckt worden. Foto: Jörn Hannemann PADERBORN, DEUTSCHLAND - 20. Mai 2022: Sturm Tornado Unwetter in Paderborn; (Foto: Jörn Hannemann / 'WESTFALEN-BLATT') +++ Foto: Jörn Hannemann Auf der Senefelderstraße ist kein Durchkommen mehr. Foto: Jörn Hannemann Der Sturm, vielleicht ein Tornado, hat diesen massiven Stamm gedreht wie ein Gummiband. Foto: Jörn Hannemann PADERBORN, DEUTSCHLAND - 20. Mai 2022 Foto: Jörn Hannemann Die umher wirbelnden Teile haben auch dieses Fenster eingeschlagen. Foto: Jörn Hannemann Sofort nach dem Sturm begannen Aufräumarbeiten mit einem Radlader. Foto: Jörn Hannemann PADERBORN, DEUTSCHLAND - 20. Mai 2022: Sturm Tornado Unwetter in Paderborn; (Foto: Jörn Hannemann / 'WESTFALEN-BLATT') +++ Foto: Jörn Hannemann PADERBORN, DEUTSCHLAND - 20. Mai 2022: Sturm Tornado Unwetter in Paderborn; (Foto: Jörn Hannemann / 'WESTFALEN-BLATT') +++ Foto: Jörn Hannemann PADERBORN, DEUTSCHLAND - 20. Mai 2022: Sturm Tornado Unwetter in Paderborn; (Foto: Jörn Hannemann / 'WESTFALEN-BLATT') +++ Foto: Jörn Hannemann PADERBORN, DEUTSCHLAND - 20. Mai 2022: Sturm Tornado Unwetter in Paderborn; (Foto: Jörn Hannemann / 'WESTFALEN-BLATT') +++ Foto: Jörn Hannemann PADERBORN, DEUTSCHLAND - 20. Mai 2022: Sturm Tornado Unwetter in Paderborn; (Foto: Jörn Hannemann / 'WESTFALEN-BLATT') +++ Foto: Jörn Hannemann PADERBORN, DEUTSCHLAND - 20. Mai 2022: Sturm Tornado Unwetter in Paderborn; (Foto: Jörn Hannemann / 'WESTFALEN-BLATT') +++ Foto: Jörn Hannemann PADERBORN, DEUTSCHLAND - 20. Mai 2022: Sturm Tornado Unwetter in Paderborn; (Foto: Jörn Hannemann / 'WESTFALEN-BLATT') +++ Foto: Jörn Hannemann PADERBORN, DEUTSCHLAND - 20. Mai 2022: Sturm Tornado Unwetter in Paderborn; (Foto: Jörn Hannemann / 'WESTFALEN-BLATT') +++ Foto: Jörn Hannemann PADERBORN, DEUTSCHLAND - 20. Mai 2022: Sturm Tornado Unwetter in Paderborn; (Foto: Jörn Hannemann / 'WESTFALEN-BLATT') +++ Foto: Jörn Hannemann PADERBORN, DEUTSCHLAND - 20. Mai 2022: Sturm Tornado Unwetter in Paderborn; (Foto: Jörn Hannemann / 'WESTFALEN-BLATT') +++ Foto: Jörn Hannemann PADERBORN, DEUTSCHLAND - 20. Mai 2022: Sturm Tornado Unwetter in Paderborn; (Foto: Jörn Hannemann / 'WESTFALEN-BLATT') +++ Foto: Jörn Hannemann PADERBORN, DEUTSCHLAND - 20. Mai 2022: Sturm Tornado Unwetter in Paderborn; (Foto: Jörn Hannemann / 'WESTFALEN-BLATT') +++ Foto: Jörn Hannemann Foto: Hannemann Foto: Hannemann Foto: Hannemann Foto: Hannemann Foto: Hannemann Foto: Hannemann Foto: Hannemann Foto: Hannemann Foto: Hannemann Foto: Hannemann PADERBORN, DEUTSCHLAND - 20. Mai 2022: Sturm Tornado Unwetter in Paderborn; (Foto: Jörn Hannemann / 'WESTFALEN-BLATT') +++ Foto: Jörn Hannemann PADERBORN, DEUTSCHLAND - 20. Mai 2022: Sturm Tornado Unwetter in Paderborn; (Foto: Jörn Hannemann / 'WESTFALEN-BLATT') +++ Foto: Jörn Hannemann PADERBORN, DEUTSCHLAND - 20. Mai 2022: Sturm Tornado Unwetter in Paderborn; (Foto: Jörn Hannemann / 'WESTFALEN-BLATT') +++ Foto: Jörn Hannemann PADERBORN, DEUTSCHLAND - 20. Mai 2022: Sturm Tornado Unwetter in Paderborn; (Foto: Jörn Hannemann / 'WESTFALEN-BLATT') +++ Foto: Jörn Hannemann Foto: Oliver Schwabe Foto: Oliver Schwabe Foto: Oliver Schwabe Foto: Oliver Schwabe Foto: Oliver Schwabe Foto: Oliver Schwabe Foto: Julia Queren Foto: Oliver Schwabe Foto: Oliver Schwabe Foto: Oliver Schwabe Foto: Oliver Schwabe

Stadt koordiniert über Hotline Hilfsangebote- und gesuche

Seit Samstagmorgen gibt es bei der Stadt eine Hilfe-Hotline für „Fragen im Zusammenhang mit dem Unwetter". Über die Nummer 05251/880 will die Stadt Paderborn auch Hilfsangebote und -gesuche koordinieren. Dabei könne es sich um ehrenamtliche Hilfseinsätze von privat zu privat handeln. Aber auch Firmen und Handwerker, die ihre Hilfe anbieten möchten, könnten sich bei der bestehenden Hotline melden. Die Stadt bittet um Verständnis, dass wegen des enormen Anrufaufkommens nicht direkt jeder Anruf durchgestellt werden könne und es zu Wartezeiten komme.