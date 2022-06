Nach dem Tornado: K-Gebäude des Pelizaeus-Gymnasiums bereitet Sorgen

Paderborn

Der Tornado hat auch an den städtischen Schulen Schäden hinterlassen. Die sind jetzt aber so weit beseitigt, dass regulärer Unterricht stattfinden kann. „Alle Schulen sind wieder in Betrieb“, sagte Schuldezernent Wolfgang Walter am Donnerstag in der Sitzung des Schulausschusses.

Von Dietmar Kemper