Paderborn baut nach dem Tornado auf

Paderborn

Auch an Tag vier nach dem Tornado gehen die Aufräumarbeiten in Paderborn weiter. Betroffene schwanken aktuell zwischen Dankbarkeit für Hilfe in der Not, Sorgen, rechtzeitig die abgedeckte Dächer abdichten zu können, bevor es regnet, und immer noch Fassungslosigkeit, mit welcher Macht die Naturgewalt sich ihren Weg durch die Stadt fräste.

Von Jörn Hannemann