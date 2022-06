Nach dem Tornado: Paderbornerin päppelt Eichhörnchen auf

Paderborn

Was für ein Auftritt: Mit einem Feuerwehrauto sind Rettungskräfte vergangene Woche mit einem Eichhörnchen-Baby bei Marina Ni­gro-Mertens in Elsen vorgefahren, erzählt die 54-Jährige. Das nur wenige Wochen alte Nagetier ist ein mutmaßliches Opfer des Tornados in Paderborn.

Von Rajkumar Mukherjee