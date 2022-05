Nach dem Tornado in Paderborn: Sorgen ums Elternhaus

Paderborn

Am Sonntag ist Elisabeth Coprian (58) den Tränen nah. Anderthalb Tage nach dem verheerenden Tornado erinnert sie sich an die Angst innerhalb jener zwei Minuten, die ihr Zuhause an der Penzlinger Straße in der Paderborner Innenstadt verändert haben.

Von Rajkumar Mukherjee