Nach Diebstahl an Geldautomaten im Kreis Paderborn: 23-Jähriger muss lange ins Gefängnis

„Vielleicht ist das nur die Spitze des Eisbergs“, stellte Vorsitzender Richter Karsten Niemeyer in seiner Urteilsbegründung fest: Die 1. große Strafkammer des Landgerichts Detmold verurteilte den 23 Jahre alten Familienvater, der sich vorwiegend in Dortmund aufgehalten hatte, am Montag zu drei Jahren und neun Monaten Haft – wegen dreifacher räuberischer Erpressung und neunfachen Diebstahls, begangen im Sommer 2021 quer durch den Nordwesten der Republik.

