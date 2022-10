Nach Elektromobil-Unfall: Polizei Paderborn ermittelt 83-Jährigen

Paderborn-Elsen

Nach der Kollision von zwei Elektromobilen am Montag vor der Kirche in Elsen suchte die Polizei Paderborn nach einem älteren Mann. Der Unbekannte hatte eine 73-jährige Frau beim Rangieren am Bein verletzt und sich vom Unfallort entfernt. Am Mittwoch gab die Polizei bekannt, einen 73-Jährigen ermittelt zu haben.