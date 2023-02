Nach Festnahme: Polizei Paderborn sucht Eigentümer von Diebesgut

Einbruchsserie in Gartenlauben – Polizei nimmt Mann (20) aus Paderborn fest

Paderborn

Nachdem es in den vergangenen Wochen immer wieder zu Einbrüchen in Paderborner Gartenlauben gekommen ist, wurde nun ein Tatverdächtiger festgenommen. Ein weiterer Täter ist flüchtig. Das teilte die Polizei Paderborn am Donnerstagmorgen mit.