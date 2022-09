Nach neun Jahren verlässt Ute Panske Paderborner Krankenhaus

Etwa neun Jahre hat Ute Panske die Geschicke der Stiftung St. Johannisstift und des dazugehörigen Evangelischen Krankenhauses mitgeprägt. Nun hat sich die Geschäftsführerin des Krankenhauses auch als Mitglied des Vorstands der Stiftung in den Ruhestand verabschiedet.

Verabschiedung: Die frühere Geschäftsführerin Ute Panske sowie (von links) Dietrich Honervogt, stellvertretender Bürgermeister in Paderborn, Bert Morhenne, Vorsitzender des Stiftungsrats des St. Johannisstifts, Martin Wolf, Vorstand der Stiftung St. Johannisstift, und Pfarrer Dr. Eckhard Düker.

Wertschätzende Worte für Panske fanden am Freitag während des Empfangs im Welcome-Hotel neben dem stellvertretenden Bürgermeister Dietrich Honervogt auch Stiftungsratsvorsitzender Bert Morhenne sowie Stiftungsvorstand Martin Wolf. Ein persönliches Resümee zog Panske bei ihrem offiziellen Abschied vom Johannisstift, seinen Mitarbeitern sowie von Paderborn. „Meine Zeit in Paderborn hat mich viele inspirierende Menschen und Strukturen kennenlernen lassen“, sagte die 63-Jährige. „Ich werde Paderborn, die Menschen dort und ganz besonders die Mitarbeitenden im St. Johannisstift in sehr guter Erinnerung behalten. Einen besseren Abschluss meiner beruflichen Tätigkeit konnte ich mir nicht wünschen.“

Die gebürtige Niedersächsin hatte das Arbeitsumfeld Krankenhaus von der Pike auf kennengelernt: Der Ausbildung zur Krankenschwester folgte ein Studium in Betriebswirtschaftslehre, dann Stationen in Niedersachsen und im Ruhrgebiet als Pflegedienstleitung und Geschäftsführerin. Seit November 2013 bildete Panske gemeinsam mit Wolf den Vorstand der Stiftung St. Johannisstift mit Schwerpunkt Krankenhaus.

In ihrer Zeit im Johannisstift habe sie die außergewöhnlich gute Zusammenarbeit zwischen Medizin, Pflege und Management besonders geschätzt, so Panske. Dank dieser konstruktiven und lösungsorientierten Zusammenarbeit hätten die Verantwortlichen die Herausforderungen der vergangenen Jahre gut stemmen können. Dazu gehören Bauprojekte, darunter die Eingangshalle, die Allgemeinpflegestation und die Intensivstation sowie organisations- und leistungsbezogene Projekte. Weitere Herausforderungen seien das Management während der Pandemie sowie die Schließung der Geburtshilfe gewesen.

Zustimmung zur Partnerschaft mit Brüderkrankenhaus

Persönliche Worte richtete auch Wolf an Panske. „Mit Frau Panske geht mir menschlich und fachlich eine hochgeschätzte Kollegin und Sparringspartnerin verloren“, sagte er. Und: „Wir werden ihre souveräne Art, ihr immenses Fachwissen und ihren Humor sehr vermissen.“ Darüber hinaus sei er ihr sehr dankbar, den Weg bis zur Absichtserklärung hinsichtlich der Partnerschaft mit dem zur BBT-Gruppe gehörenden Brüderkrankenhaus mitgegangen zu sein: „Frau Panske ist wie ich der Meinung, dass wir hier ebenso im Sinne der Paderbornerinnen und Paderborner handeln wie auch zum Wohl unser Mitarbeitenden und absolut entlang der Marschrichtung, die uns der Landeskrankenhausplan NRW 2025 vorgibt“, so Wolf.

„Dass das Brüderkrankenhaus und das Krankenhaus St. Johannisstift eine dauerhafte Zusammenarbeit prüfen und, so hoffe ich, erfolgreich umsetzen werden, freut mich sehr für das Krankenhaus und seine Mitarbeitenden“, erklärte Panske. „Dafür wünsche ich den verantwortlichen Akteuren viel Erfolg und gutes Gelingen!“

Das Narrativ, dass die Menschen in Ostwestfalen sehr stur und unnahbar seien, habe sich für sie übrigens nicht bewahrheitet: Nach einer Phase des Ankommens und Kennenlernens habe sich in allen Bereichen ein sehr gutes, auch humorvolles und teilweise besonderes Miteinander entwickelt.

Das gleiche gelte für die Zusammenarbeit mit den Nachbarkrankenhäusern, dem Gesundheitsamt, dem Rettungsdienst, der Stadt und dem Kreis. „Die von Zukunfts- und Werteorientierung geprägte Zusammenarbeit mit den Aufsichtsgremien, meinen Kollegen in der Geschäftsleitung sowie den Mitarbeitenden hat es möglich gemacht, auch schwierige Zeiten mit teilweise schmerzhaften Entscheidungen gut und in gegenseitiger Wertschätzung zu bewältigen. Dafür bin ich sehr dankbar!“