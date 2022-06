Nach Taxi-Unfall in Elsen: Polizei Paderborn sucht Fahrgast

Nach einem Verkehrsunfall an der Ecke Sander Straße/Zur Kettenschmiede in Paderborn-Elsen am vergangenen Donnerstagmorgen sucht die Polizei einen Taxi-Fahrgast als Zeugen.

Laut ersten Erkenntnissen der Polizei ist ein Taxi an jenem Morgen gegen 6.20 Uhr beim Abbiegen von der Sander Straße in die Straße Zur Kettenschmiede von der Straße abgekommen und über den Gehweg gegen einen Grundstückszaun aus Metall geprallt. Der Taxifahrer fuhr weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Nach etwa 20 Minuten hielt ein stark beschädigtes Taxi am Unfallort und sprach den an der Schadensstelle stehenden Hausbesitzer an. Der Fahrer gab an, gegen den Zaun gefahren zu sein. Er habe dann erst seinen Fahrgast weggebracht.

Dieser Fahrgast wird gebeten, sich unter Tel. 05251/ 3060 bei der Polizei zu melden. Die Taxifahrt soll von der Abtsbrede ins Wohngebiet an der Kettenschmiede geführt haben.