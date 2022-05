Nach dem Tornado: Anblick des Paderquellgebiets lässt das Herz bluten

Fotograf Oliver Schwabe dokumentiert die Schäden in Paderborns Naherholungsgebiet

Paderborn

Es ist ein Anblick, den Paderborner nur schwer ertragen können: Das Paderquellgebiet ist zu einem Großteil zerstört. In Sekunden hat der Tornado vernichtet, was in vielen Jahren zu einem beliebten Naherholungsgebiet gewachsen ist. Zahlreiche Bäume sind entwurzelt oder wie ein Streichholz geknickt

.Von Per Lütje