Nach Unfall in Paderborn: Ermittlungen gegen 15-jährigen Fahrer

Feuerwehr und Polizei am zerstörten Fahrzeug.

Nach Angaben der Polizei werde der beschuldigte Jugendliche durch einen Anwalt vertreten. Bislang habe er sich zu dem Sachverhalt nicht geäußert, berichtete Polizeisprecher Michael Biermann am Montag auf WV-Anfrage. Wie steht es mit der Haftungsfrage? Müssen Eltern ihren Autoschlüssel generell unter Verschluss halten? Und zahlt in einem solchen Fall die Fahrzeugversicherung die entstandenen Schäden bei den Opfern und am Auto? Das WESTFÄLISCHE VOLKSBLATT hat nachgefragt.