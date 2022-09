Nach Unfallflucht in Paderborn: Verursacher lässt Wagen als gestohlen melden

Ein 29-jähriger Mann aus Paderborn steht unter dem Verdacht, am Montagabend ohne Führerschein und unter Alkohol- und Drogeneinwirkung mit dem Auto seiner Freundin zwei andere Pkw gerammt zu haben. Wie die Polizei weiter mitteilt, ist der führerscheinlose Verursacher anschließend vom Unfallort geflüchtet und hat versucht, das Auto als gestohlen zu melden.

Gegen 20.55 Uhr sahen Zeugen einen Mazda, der auf der Karlstraße in Richtung Widukindstraße fuhr und zwischen den Einmündungen Leostraße und Kilianstraße zwei geparkte Autos rammte. Der Mazda blieb nicht mehr fahrbereit auf der Straße stehen. Die Zeugen sprachen den Fahrer an, um Hilfe zu leisten. Dieser lehnte ab und gab an, selbst die Polizei zu verständigen.

Weil der Mazda-Fahrer sich vom Unfallort entfernte, informierten die Zeugen die Polizei. Auch der mutmaßliche Unfallfahrer meldete, ohne nähere Angaben zu machen, einen Unfall bei der Polizei. Als eine Streife kurz darauf am Unfallort eintraf, war der Mazda-Fahrer verschwunden. Er konnte von den Zeugen detailliert beschrieben werden, eine Fahndung verlief zunächst aber ohne Erfolg. Die Polizei nahm den Unfall auf und stellte den Mazda des Unfallverursachers sicher. Auch die beiden geparkten Fahrzeuge waren den weiteren Angaben zufolge nicht unerheblich beschädigt. Der Gesamtschaden liegt demnach bei rund 15.000 Euro.

Legende vom gestohlenen Auto schnell fallen gelassen

Eine Stunde nach dem Unfall auf der Karlstraße meldete sich eine junge Frau beim Polizei-Notruf. Sie suche ihren Mazda, der eigentlich vorm Haus in einem Paderborner Wohngebiet stehen sollte, so die Anruferin. Eine Streife fuhr zur angegebenen Adresse und traf dort neben der Autobesitzerin auf deren Freund. Dieser entsprach der Fahrer-Beschreibung der Unfallzeugen und bei dem mutmaßlich gestohlenen Mazda handelte es sich um den sichergestellten Unfallwagen. Die Legende des gestohlenen Autos ließen beide sofort fallen.

Der 29-jährige Mann gab zu, den Wagen zur Unfallzeit ohne Wissen seiner Freundin gefahren zu haben. Er stand deutlich unter Alkoholeinwirkung und hatte Drogen konsumiert, so die Polizei weiter. Einen Führerschein besitzt er nicht. Die Polizisten nahmen den Tatverdächtigen mit zur Blutprobe. Seine abendliche Tour hat jetzt ein Nachspiel im Strafverfahren. Dazu kommen vermutlich einige Schadensersatzforderungen.