Nachhaltige Produktion und hohe Qualität gewürdigt

Landesehrenpreis für Lebensmittel geht dreimal in den Kreis Paderborn

Büren/Delbrück/Paderborn

Gleich dreimal geht der Landesehrenpreis für Lebensmittel in den Kreis Paderborn: Die Kleeschulte GmbH & Co. KG aus Büren, die Hanna Feinkost AG aus Delbrück und die Fleischerabteilung des Helene-Weber-Berufskollegs Paderborn wurden jetzt in Düsseldorf von NRW-Landwirtschaftsministerin Silke Gorißen (CDU) ausgezeichnet.