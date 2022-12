Nächtliches Feuer in der Paderborner LWL-Klinik schnell gelöscht

Paderborn

Einen Brand in der LWL-Klinik in der Agathastraße musste die Feuerwehr Paderborn in der Nacht zu Freitag (30. Dezember) löschen. Alle Patienten waren von den Mitarbeitern schon vor dem Eintreffen der Rettungskräfte in Sicherheit gebracht worden, teilte die Feuerwehr am Morgen mit.