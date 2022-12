Nahverkehrsverbund in Paderborn und Höxter tritt aus Verbundgesellschaft aus 

Die Kündigung zum genannten Datum erfolgt nach einem Beschluss der Verbandsversammlung des NPH. Das teilte dieser am Freitag mit. Der Austritt hängt auch mit einem Strukturgutachten zusammen, mit dem der NPH im kommenden Jahr interne Abläufe und Entscheidungswege von zwei externen Beratungsunternehmen prüfen lassen will.

Nach der Mitteilung des NPH reagierte auch die Stadt Paderborn am Freitag auf diese Entscheidung. In einer gemeinsamen Erklärung äußerten sich Claudia Warnecke, Technische Beigeordnete der Stadt als Aufgabenträgerin, sowie Peter Bronnenberg, Geschäftsführer beim Padersprinter: „Wir sind verwundert über diese Entscheidung, da die VPH für die Aufgabenträger NPH und Stadt und für die Verkehrsunternehmen ein dringend notwendiger Dienstleister ist.“

Zuvor hatte der NPH seine Gründe veröffentlicht: „Mit dem Ausscheiden aus der VPH sichert sich der NPH die Möglichkeit, im Anschluss an die für das Jahr 2023 vorgesehene Strukturuntersuchung ab dem 1. Januar 2024 flexibel in neuen ÖPNV-Strukturen zu agieren.“ Der Vorteil sei: „Die Ergebnisse der Strukturuntersuchung kann der NPH dann leichter im Sinne eines wirtschaftlichen und kundenorientierten ÖPNV umsetzen.“

Aus Sicht der Stadt erfülle die VPH wichtige Aufgaben. Dazu verwies sie auf eine sogenannte Einnahmeaufteilung und ein Volumen von 36 Millionen Euro pro Jahr sowie auf die in puncto Mobilität Maßstäbe setzende Mobilitätszentrale „mobithek“, die Schülerverwaltung sowie auf Abo-Tickets und Job-Tickets. Zudem halte die VPH die Vertriebsinfrastruktur für alle Verkehrsunternehmen vor. „Deshalb ist die VPH eine dringend notwendige Plattform sowohl für alle Verkehrsunternehmen wie für die für den NPH tätigen Regionalbusunternehmen, für die Schienenverkehrsunternehmen und für den Padersprinter“, so die Stadt. Würde beispielsweise die Einnahmeaufteilung auf einen externen Anbieter verlagert, wäre mit deutlichen Kostensteigerungen zu rechnen, so die Stadt. Das würden Beispiele zeigen.

Zudem würden vor dem Hintergrund der aktuellen Entwicklungen im ÖPNV „alle Beteiligten vom jahrzehntelangen Knowhow der Gesellschaft, die maßgeblich in Gespräche auf regionaler und auf Landesebene eingebunden ist“, profitieren. „Die VPH ist derzeit der Garant dafür, dass die Hochstift-Interessen, die sich sehr deutlich von den ÖPNV-Interessen in den großen Großstadtregionen unterscheiden, angemessen Gehör finden“, so die Stadt weiter.

Stadt Paderborn „bedauert“ Schritt

„Insbesondere vor dem Hintergrund der Unwägbarkeiten und Neuerungen für den ÖPNV, beispielsweise der Westfalentarif-Revision und des 49-Euro-Tickets, ist eine starke Interessenvertretung dringend notwendig. Daher bedauern wir die Ankündigung des NPH, diesen starken Verbund zu verlassen“, so Warnecke und Bronnenberg in ihrer gemeinsamen Erklärung weiter.

Wie mehrfach berichtet, verfolgt der NPH eine sogenannte Zukunftsoffensive. Damit verbunden sind neben dem Strukturgutachten auch die Ermittlung und Analyse von Fahrgastdaten im kommenden Jahr. Den Zusammenhang zwischen dem Austritt des NPH aus dem VPH und dem Strukturgutachten hebt auch NPH-Sprecher Matthias Hack auf Nachfrage hervor: „Um die Ergebnisse der Untersuchung möglichst zeitnah umsetzen zu können, benötigt der NPH weitgehende Unabhängigkeit.“ Zudem habe der NPH bei den Überlegungen zum Austritt aus dem VPH eine Frist von einem Jahr berücksichtigen müssen. Hack: „Daher war hier eine zeitnahe Umsetzung erforderlich.“

Der NPH ist als öffentlich-rechtlicher Zweckverband im Hochstift, also in den Kreisen Paderborn und Höxter, zuständig für die Planung, Organisation, Ausgestaltung und Finanzierung des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) mit Bussen in der Region. Seit 2016 ist der NPH Gesellschafter in der VPH. Diese ist als Verkehrsverbund im Bereich des Hochstiftes tätig. Der Grund für den Eintritt des NPH in den VPH war damals die Weiterentwicklung des bestehenden Verbundtarifs im Hochstift. Hack: „Damals ging es um einheitliche Tarife über Verbundgrenzen hinaus, vor allem auf westfälischer und NRW-Ebene. “

Zum Austritt des NPH aus dem VPH äußerte sich auch der Paderborner Landrat Christoph Rüther, zugleich NPH-Verbandsvorsitzender: „Mit Blick auf unsere bereits beauftragte Strukturuntersuchung und die aktuellen bundesweiten Entwicklungen im Öffentlichen Personennahverkehr stehen wir vor einer Zeitenwende, die wir in erhöhter eigener Verantwortung gestalten wollen."