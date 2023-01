Stadt Paderborn rechnet mit längerem Verbleib des NPH in der VPH

Der geplante Austritt des Nahverkehrsverbunds Paderborn/Höxter (NPH) aus der Verkehrsverbundgesellschaft Paderborn/Höxter (VPH) hat die Gemüter im Paderborner Umweltausschuss erhitzt. So warnten Fraktionsvertreter davor, dass auf Kreisebene womöglich eine Doppelstruktur im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) entsteht. Unterdessen geht die Technische Beigeordnete Claudia Warnecke davon aus, dass der NPH bis mindestens Ende 2024 im VPH bleibt.

Unter dem Dach des Nahverkehrsverbunds Paderborn/Höxter (NPH) fährt dieser Bus der Linie R70 vom Bahnhof in Paderborn aus nach Borchen-Alfen.

Greift die Kündigung des NPH aus der VPH bereits zum Jahreswechsel 2023/24? Nein, ließ Claudia Warnecke am Dienstag im Bau- und Betriebshof durchblicken. „Der NPH hat gekündigt und wird Ende 2024 ausscheiden. Das ist im Augenblick der Stand“, sagte sie. Die Verwaltung hatte auf Einladung des Ausschussvorsitzenden Dr. Klaus Schröder zum Thema berichtet. Weil die Kündigung „tief in die Strukturen des ÖPNV“ hineingreife, so Schröder.