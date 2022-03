Nahversorger für das Paderborner Wohnquartier "Springbach Höfe" gefunden

Das im Osten Paderborns gelegene Wohnquartier "Springbach Höfe" nimmt weiter Formen an. Nun stehen auch der Bauherr und der künftige Betreiber des Nahversorgers im nordwestlichen Teil der Bergmann-Michel-Straße fest: Dort wird ein Elli-Markt angesiedelt.

Acht Bewerber waren im Auswahlverfahren. Die Springbachhöfe Projekt GbR aus Delbrück hat in Zusammenarbeit mit dem Bad Lippspringer Architekturbüro Brockmeyer & Rüting entwickelten Konzept für einen Nahversorger mit ergänzender Nutzung überzeugt und den Zuschlag erhalten. Ein Elli-Markt wird die Bewohner künftig mit allen wichtigen Dingen des Alltags versorgen. „Der künftige Nahversorger überzeugt durch sein innovatives Konzept und seine nachhaltige Ausrichtung. Er passt perfekt zu den Springbach Höfen“, sagt Bürgermeister Michael Dreier.

Beteiligt an der Springbachhöfe Projekt GbR sind als Investoren und Bauherren Philipp Fecke, Philipp Rieländer und Jörg Stratmann. Fecke ist als geschäftsführender Gesellschafter der Fecke Massiv-Haus-Bau GmbH für die Planung und Realisierung des Bauvorhabens verantwortlich. Philipp Rieländer ist Geschäftsführer der Rietberger Max Lüning GmbH & Co. KG (Lüning -Unternehmensgruppe) und Betreiber des künftigen Elli-Markts in dem neuen Paderborner Stadtquartier.

1400 Quadratmeter Verkaufsfläche

Die zu bebauende Fläche hat eine Größe von 6892 Quadratmetern. Das künftige Gebäude ist zweigeschossig geplant. Der Elli-Markt wird im Erdgeschoss mit einer Verkaufsfläche von rund 1400 Quadratmeter angesiedelt. „Wir schaffen eine Wohlfühlatmosphäre und haben neben zahlreichen Markenartikeln und Produkten im niedrigen Preissegment eine große Auswahl an Bio- und Heimatprodukten im Sortiment. Dazu kommen eine Fleisch-, Fisch- und Käsetheke sowie Getränke, Drogerie- und Non Food-Artikel. Das Angebot des Marktes orientiert sich am Bedarf der Bewohnerinnen und Bewohner der Springbach Höfe und der Umgebung. Dazu arbeiten wir eng mit regionalen Partnern zusammen“, beschreibt Rieländer. Der Vollsortimenter ist fußläufig erreichbar und wie das gesamte Gebäude barrierefrei ausgerichtet.

„Unser Konzept passt durch seine moderne und urbane Ausrichtung hervorragend in das Gesamtbild und die Idee der Springbach Höfe. Das gilt auch für die weiteren Gewerbe- und Wohnflächen, die ab sofort vermietet werden können“, so Philipp Fecke.

Platz für Gastronomie

Die weiteren Gewerbeflächen sind im Erdgeschoss sowie im ersten Stock geplant. „Dort ist beispielsweise Platz für Gastronomie, Dienstleistungen oder Büros. Wichtig ist uns, dass sich auch diese Angebote an den Bedürfnissen der Bewohnerinnen und Bewohner orientieren“, sagt Frank Malik von der Lüning-Unternehmensgruppe, der die Flächen vermarktet und als Ansprechpartner für interessierte Geschäftsleute fungiert. Die Flächen im ersten Obergeschoss haben eine Zuwegung über ein Treppenhaus sowie über Aufzüge. „Denkbar sind dort beispielsweise auch eine Physiotherapiepraxis oder andere Angebote aus dem medizinischen Bereich, um dem Mehrgenerationenwohnen in den Springbach Höfen gerecht zu werden.“, beschreibt Jörg Stratmann von der Springbachhöfe Projekt GbR. Abgerundet wird der Gebäudekomplex durch 21 Wohneinheiten mit einer Gesamtfläche von 1580 Quadratmetern. „Entstehen werden Zwei-, Drei- und Vier-Zimmerwohnungen mit einer Größe zwischen 60 und 100 Quadratmetern“, so Stratmann. Sechs der 21 Wohneinheiten befinden sich im ersten und 15 weitere im zweiten Obergeschoss Alle Wohnungen sind barrierefrei über Aufzüge erreichbar. Zentrum der beiden Obergeschosse ist eine grüne Freifläche mit Sitzmöglichkeiten auf dem Dach des Elli-Marktes.

Interessenten an Gewerbeflächen oder einer Wohneinheit können sich ab sofort unter www.springbachhoefe-pb.de informieren und per Mail (info@springbachhoefe-pb.de)weitere Informationen anfordern.