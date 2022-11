Naturhof Lippesee in Paderborn investiert in artgerechte Tierhaltung

Paderborn

Das Höfesterben geht weiter. Energie- und Futtermittelpreise explodieren und die Landwirte stehen unter enormem Druck. In dieser Situation machen die Eigentümer des Naturhofes am Lippesee einen mutigen Schritt: Sie haben in der Corona-Phase nicht nur kräftig investiert, sondern bauen jetzt auch einen neuen Stall und setzen komplett auf Direktvermarktung. Ihr ehrgeiziges Ziel: „Wir wollen den Hof der nächsten Generation schuldenfrei übergeben.“

Von Ingo Schmitz