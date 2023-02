Gut möglich, dass bald einige Gäste das Naturkundemuseum in Paderborn-Schloß Neuhaus mit einem schlechten Gewissen verlassen. „Die Besucher sollen lernen, dass ihre Handlungen Auswirkungen haben“, kündigte die Leiterin des Museums, Felicitas Demann, an. Im Kulturausschuss stellte sie ihr auf dem Prinzip Nachhaltigkeit beruhendes Konzept für das nicht nur didaktisch veraltete Haus vor.

Noch bis zum 23. April ist im Naturkundemuseum in Schloß Neuhaus die Ausstellung „Glanzlichter“ mit herausragenden Naturfotografien zu sehen.

Demann verwies auf Charles Darwin: „Alles, was gegen die Natur ist, hat auf Dauer keinen Bestand.“ Sie will Faszination wecken, den Menschen als Teil des großen Ganzen betrachten und „Nachhaltigkeit nicht nur predigen“. Auch das Museum selbst solle nachhaltig sein.

Die Erfolge will Demann auch schwarz auf weiß haben. „Wir sollten eine Zertifizierung in den Bereichen Nachhaltigkeit, Barrierefreiheit und Bildung anstreben“, sagte sie in der Sitzung und betonte gleichzeitig, dass es dazu geschultes Personal brauche. Zuletzt hatte die Verwaltung eine Umweltpädagogin für das Naturkundemuseum eingestellt.

Das ist bekanntlich längst nicht mehr auf der Höhe der Zeit. Für etwa 1,3 Millionen Euro wird es umgebaut, 2024 soll es mit anderen Naturkundemuseen mithalten können. Die Ausstellungsmodule seien veraltet, interaktive Elemente kaum bis gar nicht vorhanden, zählte Demann einige Mängel auf, zu denen die fehlende Barrierefreiheit und der nicht einsehbare Eingangsbereich hinzukommen.

Weg vom passiven Betrachter zum autarken Beobachter

Der Museumsbesucher solle künftig nicht mehr ein passiver Betrachter sein, der Texttafeln lese, sondern ein autarker Beobachter, der Dinge ausprobieren könne. Er solle „mit allen Sinnen erfahren“. Didaktisch orientiert sich Demann an der nationalen und internationalen Kampagne „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ (BNE), die vom Bundesministerium für Bildung und Forschung unterstützt und vorangetrieben wird.

Künftig sollen auch aktuelle Themen wie Fleisch aus dem Labor im Naturkundemuseum eine Rolle spielen. Den Anspruch, die komplette Biodiversität darzustellen, erhebt Demann aber nicht: „Das Naturkundemuseum bleibt ein Regionalmuseum. Wir wollen Natur-, Lebens- und Landschaftswelten abbilden, die typisch sind für Paderborn und Nordrhein-Westfalen.“ Während ihr Vorgänger Sven Mecke vorhatte, die Senne zu einem zentralen Ausstellungsthema zu machen, plant die neue Leiterin dies offenbar nicht. Das Element Wasser werde in jedem Fall eine wichtige Rolle spielen.

Demann will auf einen Expertenbeirat verzichten, um Entscheidungen zu beschleunigen. Den Kontakt zu Partnern sucht Demann gleichwohl. Sie will mit dem LWL-Museumsamt, der städtischen Gebäudetocher GMP, Stiftungen, Ausstellungsgestaltern, Expertengruppen, Museen sowie mit lokalen Vereinen, Schulen und Umwelteinrichtungen kooperieren.

Bienen-AG zusammen mit den Schulen

Eines ihrer Projekte wird eine Bienen-AG zusammen mit den umliegenden Schulen sein. Auf der Blühwiese neben dem Museum soll artgerechte Bienenhaltung in Form der Klotzbeute vorgeführt werden. Darüber hinaus kann sich Demann auf dem Gelände gut einen Samenspender für Saatgut in Gestalt eines Kaugummiautomaten vorstellen. Außerdem schweben ihr Kräuterwanderungen im Schloss- und Auenpark vor.

Zurück ins Museum: Es soll ein Ort der Begegnung und Diskussion werden, betonte Demann. Dies gelte auch für Menschen, die zum Beispiel den Klimawandel leugnen. Ohnehin will die Leiterin Erwachsene stärker ansprechen, als dies in der Vergangenheit der Fall war. Bislang nutzten vor allem Schulklassen die Einrichtung.

Angesichts der idealen Lage in der Neuhäuser Museums- und Schullandschaft biete die Neugestaltung des Hauses eine Vielzahl an Chancen, betonten die Grünen, die für die Kulturausschusssitzung einen Sachstandsbericht angeregt hatten.