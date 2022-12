Nebenstellen der Paderborner Verwaltung bleiben

Die FDP ist mit ihrem Antrag gescheitert, die Verwaltungsnebenstellen Schloß Neuhaus und Elsen aufzulösen. In der Ratssitzung am Donnerstag stand die Fraktion allein auf weiter Flur.

FDP will sie schließen, kommt mit ihrem Antrag aber nicht durch

Die Verwaltungsnebenstelle in Elsen.

„Die Nebenstellen sind für die FDP nur Kostenfaktoren, für die Menschen in Elsen und Schloß Neuhaus sind sie ein Stück identitätsstiftend“, betonte Franz-Josef Henze für die SPD. Er verwies auf die Größenordnung der Stadtteile: In Elsen lebten 16.000 und in Schloß Neuhaus sogar 27.000 Menschen.

Die Nebenstellen würden gut angenommen, teilweise bildeten sich dort Schlangen, sagte der CDU-Fraktionschef Markus Mertens und pflichtete damit Henze bei . Für die FDP argumentierte Sascha Pöppe so: Durch die Abschaffung der beiden Nebenstellen ließen sich „signifikante Beträge einsparen“. Paderborns finanzielle Situation sei angespannt, mittelfristig drohe die Haushaltssicherung. Deshalb müssten Verwaltungsnebenstellen kritisch überprüft werden.

Auf Verwaltungsdienstleistungen müssten die Menschen deswegen aber nicht verzichten, so Pöppe. Zum einen würden digitale Angebote zunehmend genutzt, und zum anderen „könnten bei Bedarf ältere immobile Mitbürger zuhause mit einem Verwaltungskoffer der Bundesdruckerei besucht werden“. Die müssten dann entsprechend angeschafft werden, schlug Pöppe vor.

Verwaltungskoffer gar nicht verfügbar?

Das sei leichter gesagt als getan, schränkte Christian Rörig von der CDU ein. Bereits im Januar habe der Leiter des Einwohner- und Standesamtes, Heribert Zelder, darauf hingewiesen, dass die Bundesdruckerei keine Koffer liefern könne. Und aktuell habe der Bürgermeister von Hückeswagen, Dietmar Persian, berichtet, die Verwaltungskoffer seien auf unbestimmte Zeit vergriffen.

Speziell für die Elsener Bevölkerung sei der FDP-Antrag „eine Provokation“, findet Rainer Lummer von der Fraktion Für Paderborn. Er erinnerte daran, dass sich der Heimatverein Elsen mit 1000 Unterschriften für den Erhalt der geschlossenen Nebenstelle eingesetzt habe. Auch die Linksfraktion hält an den Filialen fest. Allerdings sei die Paderborner Verwaltung durch den Standort am Hoppenhof deutlich näher an die beiden Stadtteile herangerückt, sagte Reinhard Borgmeier. Er schlug vor, alle zwei Jahre zu überprüfen, wie intensiv die Nebenstellen genutzt werden.

Verani Kartum hält noch mehr Nebenstellen für wünschenswert. Digitalisierung trage zur Vereinsamung von Menschen bei. Dr. Klaus Schröder von den Grünen hielt die Diskussion für überflüssig, schließlich sei im Fachausschuss „eine gute Lösung“ für Elsen gefunden worden.

Wie im Oktober berichtet, setzten sich CDU und Bündnis 90/Die Grünen im Bezirksausschuss mit ihrem Antrag für eine Übergangslösung in der Stadtteilbibliothek durch. Im Gegenzug sollen Räume der Verwaltungsnebenstelle an der Von-Ketteler-Straße der Dionysius-Schule zur Verfügung gestellt werden. Zudem soll es perspektivisch einen Neubau geben: mit Platz für die Grundschule, die Verwaltungsnebenstelle und die Polizei.