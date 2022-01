Neonpink statt blau

Ab Montag gelten neue Bändchen für den vereinfachter 2G-Prüfnachweis in Paderborn

Kunden, die sich mit Impfzertifikat und Ausweis als vollständig geimpft oder genesen identifizieren, können kostenlos ein Bändchen bekommen. Stichproben durch das Ordnungsamt gebe es weiter, Impfnachweis und Ausweis seien weiter mitzuführen, so die Werbegemeinschaft. Die Bändchen gibt es hier: Almehaus, Rathauspassage, Bäckerei Lange (Innenstadt), Bettenwelt, C&A, Cecil, Deichmann, Filati (Rathauspassage), Geschäfte im Dören-Park, Galeria, Höffner, Lovisa, Lush, made here, Musik Aktiv, P&C, Poco, Porzellan Brockmann, Saturn, Sophies Welt, Street One, Südring-Center, Klingenthal, Zweirad Schwede.