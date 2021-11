Neonröhren können wie Pinselstriche sein

Paderborn-Schloß Neuhaus

Die französischen Impressionisten wollten in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts das natürliche Licht in ihren Gemälden einfangen. Der Amerikaner Dan Flavin dagegen experimentierte in den 1960er Jahren mit künstlichem Licht in Form von Glühbirnen und Neonröhren. Er gilt als Pionier dieser Art von Kunst.

Von Dietmar Kemper