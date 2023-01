Neues Netzwerk unterstützt von Paderborn aus Kulturszene in OWL

Paderborn

Die Einschränkungen während der Pandemie haben auch viele Kulturschaffende in OWL getroffen. Um deren Angebote zu stärken, ihnen Unterstützung und Tipps zu geben, hat sich ein neuer Verein in Paderborn gegründet. Das Netzwerk Kultur- und Kreativmotor OWL bündelt 18 Vereine in der Region sowie Einzelmitglieder.