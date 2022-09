Neubau der Kita Talleweg in Paderborn soll bald beginnen

Seit mindestens vier Jahren ist der Neubau der Kita Talleweg in Paderborn-Marienloh Thema, jetzt kommt Bewegung in die Umsetzung. Von einem zeitnahen Baubeginn geht das Gebäudemanagement der Stadt Paderborn (GMP) aus. Unterdessen sind allerdings erneut die Kosten gestiegen. Auch wegen einer Erweiterung der Planung.

Kosten für Gebäude und Außenanlage in Marienloh liegen bei etwa 4,7 Millionen Euro

Der Neubau der Kita Talleweg in Paderborn-Marienloh könnte noch 2022 beginnen, teilt das Gebäudemanagement mit. Bei dem Erdaushub könnte es sich zudem um vorbereitende Arbeiten handeln.

Nach ursprünglicher Planung soll ein Gebäude entstehen, in dem es Plätze für 80 Kinder in vier Gruppen gibt. Auf dem Areal am Talleweg, das der Stadt gehört, soll eingeschossig gebaut werden. Dazu liegt ein Entwurf vor, mit dem 2020 ein Architekten- und Stadtplanungsbüro aus Herford bei einem Wettbewerb der Stadt Erfolg hatte. Beginn der Bauarbeiten sollte eigentlich bereits vergangenes Jahr sein. „Wir rechnen jetzt mit einem Baubeginn Ende 2022 oder Anfang 2023“, sagt Sören Lühr, GMP-Betriebsleiter, auf WV-Anfrage. Die Fertigstellung der Kita soll nach aktuellem Stand Ende 2025 sein.