Neue Blitzer an der B68 in Paderborn schießen scharf

Die neuen Blitzsäulen an der B68 in Paderborn in Höhe der B 64-Anbindung sind seit Montag scharf gestellt. Hier ist der Starenkasten in Fahrtrichtung Paderborn zu sehen. Hier gilt maximal Tempo 70.

Die beiden Blitzer stehen an der B68 (Warburger Straße) in Höhe der Auf- und Abfahrten zur B64. Das Besondere: Es wird in beide Fahrtrichtungen geblitzt. Egal, ob man aus Richtung Stadt Paderborn nach Lichtenau fährt, oder ob man aus Lichtenau kommend in die Stadt Paderborn fahren will: In beiden Fällen sollten sich Autofahrer und Co. an das vorgeschriebene Limit von 70 Stundenkilometern halten. Ansonsten kann es für einen kurzen Moment hell, und anschließend recht düster für die Geldbörse aussehen.