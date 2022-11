Neue Boutique in Paderborner Innenstadt

Für das Weihnachtsgeschäft wurde die Boutique extra als sogenannter Pop-up-Store eröffnet, und zwar mit 20 Prozent Rabatt. Zu Jahresbeginn starten noch geplante Umbaumaßnahmen. Spätestens ab März wird dann wieder geöffnet.

Spezialisiert hat sich Switch Fashion vor allem auf Damenoberbekleidung, das bedeutet im Moment gibt es vor allem unterschiedliche Pullover zum Beispiel mit Streifen, Rollkragen, breiten Ärmeln oder längere Cardigans zu kaufen (Herbst/ Winterkollektion). Aber auch Taschen, Schuhe und Hosen sowie Schmuckstücke sind im Laden ausgestellt.

Switch Fashion ist kein unbekannter Name, so gibt es neben dem Online-Shop auch einzelne Geschäfte in Rheda-Wiedenbrück, Minden und Bielefeld. Joy Biswas ist der Inhaber, der Switch Fashion im Jahr 2013 gegründet hat. Gemeinsam mit seiner Partnerin Jovana Kluth führt er die Boutiquen. „Wir haben Paderborn schon länger als Standort im Auge und jetzt hat einfach alles gepasst“, sagt Jovana Kluth im Gespräch. Besonders freut sie sich, dass der Laden eine schöne Aufteilung hat, mit einem großen Verkaufsraum und einem kleineren Raum, wo Schmuckstücke und Accessoires angeboten werden.

Die Mode zeichnet sich laut Kluth darin aus, dass jeder fündig wird – von der 90-Jährigen bis zur Studentin. Faire Preise seien ihr dabei sehr wichtig. Manche Teile sind Einheitsgrößen, aber für jede Kundin gibt es den passenden Schnitt, und eine professionelle Beratung sei natürlich inklusive.

„ Wir wollen expandieren und freuen uns auf die Zeit in Paderborn. “ Jovana Kluth

Das erste Geschäftswochenende lief laut Kluth sehr gut, es gab viele Neugierige und zahlreiche Besucher, die vor oder nach dem Weihnachtsbummel noch vorbeischauen wollten. Auf die Frage, ob es mutig sei, angesichts der aktuell eher schwierigen Situation, sagte Jovana Kluth: „Wir sind uns den Herausforderungen bewusst, aber wir glauben an die Marke und stehen dahinter. Wir wollen expandieren und freuen uns auf die Zeit in Paderborn.“ Für den Standort hier in Paderborn wird in Zukunft auch ein neues Team zusammengestellt.