Neue Brücke für Fußgänger und Radler über die Pader

Zwischen Hans-Humpert-Straße und Ottilienquelle - Baumaßnahme in Paderborn soll am 18. Juli beginnen

Paderborn

Die Geh- und Radwegbrücke über die Pader zwischen der Hans-Humpert-Straße und der Ottilienquelle wird neu gebaut. Das Bauwerk wurde 1959/1960 vom Technischen Hilfswerk als Stahl-/Holzkonstruktion auf Fundamenten an den Ufern und im Flusslauf angeordneten Holzrammpfählen als Provisorium errichtet. Im Zuge der Brückenprüfungen in Paderborn wurden größere Schädigungen an Holzbohlen und starke Korrosion an den Stahlträgern und Verbindungsmitteln festgestellt, die die gesamte tragende Konstruktion betreffen.