Neue Brücke über der Pader später fertig

Aufgrund des frühen Wintereinbruchs und einer Verzögerung der Geländerarbeiten sei eine Fertigstellung noch vor den Feiertagen leider nicht möglich, heißt es weiter. Die Stadt Paderborn bitte alle Bürger um Verständnis für die entstehenden Einschränkungen.

Die Brückenbauarbeiten zum Ersatzneubau haben im Juli begonnen. Über den Fürstenweg wird der fuß- und radläufige Verkehr während der Bauzeit gewährleistet.

Das Bauwerk wurde 1959/1960 vom Technischen Hilfswerk als Stahl-/Holzkonstruktion auf Fundamenten an den Ufern und im Flusslauf angeordneten Holzrammpfählen als Provisorium errichtet. Im Zuge der Brückenprüfungen wurden größere Schädigungen an Holzbohlen und starke Korrosion an den Stahlträgern und Verbindungsmitteln festgestellt, die die gesamte tragende Konstruktion betreffen. Diese Schäden sind so umfangreich, dass ein Ersatzneubau der Brücke wirtschaftlicher ist, als diese aufwendig zu sanieren.