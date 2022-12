Neue Lärmschutzwand an der B64 – Zufahrt von der Sennelagerstraße zunächst wieder frei

Paderborn-Sande

Die Arbeiten an der neuen Lärmschutzwand in Paderborn-Sande gehen stetig voran. Im Lauf dieses Dienstags, 20. Dezember, soll die Zufahrt zur B64 an der L813 (Sennelagerstraße/Ostenländer Straße) wieder für den Verkehr freigegeben werden. Das teilt der Landesbetrieb Straßen NRW mit.