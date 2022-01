„Wir haben dankenswerterweise ein hohes Maß an Vertrauen seitens der Aussteller erfahren dürfen. Die vielen innovativen Ideen verdienen bessere Rahmenbedingungen. Daher haben wir schweren Herzens, aber vor allem aus Fürsorgepflicht gegenüber den Besuchern und Ausstellern uns entschlossen, die Messe zu verschieben“, sagen Brigitta Bergmeier-Tillmann und Helmut Goldschmidt von der veranstaltenden Paderborner BBT|MBM Messegesellschaft und ergänzen: „Gerade weil alle mit so viel Herzblut und Engagement die Messe gestalten und ein starkes Bedürfnis nach persönlichen Kundenkontakten seitens der zahlreich vertretenen Branchen vorliegt, sind wir in der Verantwortung und tragen diese mit der Verlegung ins Frühjahr 2023.“

Die Vorbereitungen für die „District Living 2023“ werden nahtlos weitergeführt, heißt es. Als „hochwertige Verbrauchermesse mit Erlebnischarakter geht District Living mit einem breiten Themenmix auf aktuelle Trends, Design, Nachhaltigkeit, Mobilität, hochwertige Qualitätsprodukte und Dienstleistungen ein“. Unternehmen aus Handel, Handwerk und Manufakturen, aber auch interessierte Newcomer und Kreative finden unter www.district-living-messe.de weitere Informationen.