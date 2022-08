Neue Pflegeschule für 500 Auszubildende

Richtfest: Sechs-Millionen-Euro-Projekt an der Lise-Meitner-Straße in Paderborn

Paderborn

In der Pflege fehlt qualifiziertes Personal, auch im Kreis Paderborn. Helfen soll eine Sechs-Millionen-Euro-Investition an der Lise-Meitner-Straße. Hier sollen die Pflegefachkräfte von morgen unterrichtet werden. Bis zu 500 Schüler sollen in der neuen „Schule für Pflege und Gesundheit“ ausgebildet werden. Am Freitag feierten die Träger, das Brüderkrankenhaus und die In-Via-Akademie, Richtfest.

Von Jörn Hannemann