Neuer Amtsleiter in Paderborn

Ab 1. Januar 2023 wird Dirk Happe neuer Leiter des Schulverwaltungs- und Sportamtes der Stadt Paderborn. Er übernimmt die Leitung von Christel Rhode, die in den Ruhestand geht, teilte die Stadt am Freitag mit.

Dirk Happe (Mitte) wird neuer Leiter des Schulverwaltungs- und Sportamtes in Paderborn. Das Ernennungsschreiben übergab Beigeordneter Wolfgang Walter im Beisein der jetzigen Leiterin Christel Rhode.

Das entsprechende Ernennungsschreiben übergab der für den Bereich zuständige Beigeordnete Wolfgang Walter im Beisein der jetzigen Leiterin Christel Rhode. Sie wird Ende des Jahres in Ruhestand gehen. Dirk Happe war in einem Ausschreibungsverfahren erfolgreich, so die Stadt weiter.

„Als bisheriger stellvertretender Amtsleiter bringt Dirk Happe viel Erfahrung gerade aus dem sportlichen und schulsportlichen Sektor mit für diese Leitungsfunktion“, so Walter.

Happe kam nach einer Ausbildung zum Datenverarbeitungskaufmann und einem erfolgreichen Studium der Sportwissenschaften 1996 zum Sportamt der Stadt Paderborn. 2001 wurde ihm die Sachgebietsleitung Sportangebote, Talentförderung, Sportveranstaltungen und die Servicestelle für Vereine anvertraut. Seit 2012 ist er stellvertretender Leiter des Schulverwaltungs- und Sportamtes.