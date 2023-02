Neuer britischer Kommandeur in Paderborn

Wie die Briten am Donnerstag mitteilten, ist es das erste Mal, dass Foster-Brown in Deutschland dient. Er hat Einsätze im Kosovo, in Bosnien, im Irak, in Sierra Leone und in Afghanistan hinter sich und wurde für seine Führungsqualitäten und Tapferkeit ausgezeichnet. Er befehligte das Royal Bermuda Regiment und war Verteidigungschef des Territoriums.

„Die NFS liefert eine wichtige operative Leistung. Ich freue mich, hier in Deutschland zu sein, und ich freue mich darauf, unsere Nachbarn und Gastgeber in der Umgebung von Paderborn kennenzulernen und die weitere Umgebung zu erkunden“, wird Foster-Brown in der Mitteilung zitiert. Der neue Kommandeur weiter: „Man hat mir das Gefühl gegeben, sehr willkommen zu sein, und ich möchte die langjährigen, engen und besonderen Beziehungen, die wir zu Paderborn haben, weiter pflegen.“