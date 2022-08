Neuer Chef für die Freiwillige Feuerwehr Paderborn

Paderborn

Wenn die Feuerwehr ins Rathaus kommt, muss es dort nicht zwangsläufig brennen. Es gibt auch angenehmere Anlässe – so wie die am 23. und am 25. August. Dann werden die Politiker des Haupt- und Finanzausschusses sowie des Rates dem Wechsel an der Spitze der Paderborner Feuerwehr auch formal grünes Licht geben.

Von Dietmar Kemper