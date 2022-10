Neuer Chefarzt der Klinik für Orthopädie des Brüderkrankenhauses St. Josef Paderborn

„Mit Dr. Christoph Windisch erhält die Klinik einen renommierten orthopädischen Chirurgen, der sowohl im Bereich der Hüft- und Knieendoprothetik als auch auf dem Gebiet der Prothesenwechsel-Operationen hervorragend ausgewiesen ist“, freut sich Siegfried Rörig, Kaufmännischer Direktor des Brüderkrankenhauses. Ein besonderer Schwerpunkt der operativen Arbeit von PD Dr. Christoph Windisch sind minimalinvasive, also besonders weichteilschonende, Zugänge zum Hüftgelenk.

Jährlich rund 650 Gelenkersatzoperationen an Hüften und Knien

„Der Weg durch das Schlüsselloch zum Hüftgelenk ist für den Patienten immer der beste“, sagt Windisch. Der Patient erholt sich schnell und ist zügig wieder mobil: „Ohne großen Schnitt gehen wir durch eine Muskellücke von vorne zum Gelenk. Die Muskeln, die der Motor des Gelenks sind, werden geschont.“

Als Chefarzt der Klinik für Orthopädie ist Windisch auch der Leiter des Endoprothetikzentrums der Maximalversorgung im Brüderkrankenhaus. Dort werden jährlich rund 650 Gelenkersatzoperationen an Hüften und Knien durchgeführt.

Außerdem bringt sich Windisch in das Zentrum für Orthopädie und Unfallchirurgie unter der Leitung des Chefarztes der Unfallchirurgie, Dr. Heiner Gellhaus, ein. Im Bewegungszentrum des Brüderkrankenhauses arbeiten Orthopäden, Unfallchirurgen und Wirbelsäulenchirurgen eng zusammen und bilden eine ambulante Anlaufstelle für Patienten mit Rückenschmerzen oder Beschwerden am Muskel-, Gelenk- und Skelettapparat. „Ich freue mich auf das interdisziplinäre Arbeiten in einem Team aus Spezialisten“, so Windisch. Er wird auch im St.-Marien-Hospital in Marsberg operieren.

Der 45-jährige Göttinger hat in Jena studiert, wo er 2006 auch promovierte. Als Oberarzt der Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie der Waldkliniken Eisenberg mit dem angegliederten Lehrstuhl für Orthopädie der Friedrich-Schiller-Universität Jena hat er umfassende Kenntnisse im Bereich der Endoprothetik erworben. Zuletzt war Windisch Chefarzt der Helios Klinik in Blankenhain.

Seine Habilitationsschrift verfasste Windisch zur Früherkennung und Prävention von Komplikationen in der Knieendoprothetik. „Der Fokus liegt immer auf dem Patienten und auf dessen Sicherheit. Das ist das Fundament meiner Arbeit", sagt Windisch.

Von Ende Oktober an wird er sich in Informationsveranstaltungen rund um Gelenkerkrankungen den künftigen Patienten vorstellen. Diese Veranstaltungen finden im Café-Restaurant Ambiente im Brüderkrankenhaus statt. Informationen dazu demnächst auf www.bk-paderborn.de/bkp/veranstaltungen.