Neuer Gewerbepark entsteht in Paderborn-Mönkeloh

Die Baugenehmigung für den knapp 11.000 Quadratmeter Nutzfläche umfassenden Gewerbepark liege bereits vor, teilte Bremer am Mittwoch mit. Die Bauarbeiten sollen demnach im Mai beginnen, knapp die Hälfte des „klimapositiven“ Gewerbeparks in unmittelbarer Nähe der A33 sei bereits vorvermietet, heißt es. Gekauft hat Bremer das fast 20.000 Quadratmeter große Grundstück von der Stadt.

Solche Grundstücke seien in Paderborn rar. Der Vorstand der Bremer AG, Michael Dufhues, wird in einer Pressemitteilung so zitiert: „Umso mehr freut es uns, dass wir mit der Errichtung unseres CO2-positiven Gewerbeparks eine Baulücke schließen und Unternehmen Raum für ihr Geschäft in der Region anbieten können.“ Dank der Stadt sei es möglich, am Hauptstandort weiter zu wachsen.

Fertigstellung Ende Februar 2023 geplant

Der Geschäftsführer der Bremer Projektentwicklung GmbH, Bernd Jungholt, kündigte an: „Nutzer können mit den mieterseitigen Einbauten bereits ab Ende Dezember 2022 beginnen. Die Fertigstellung des Gesamtprojekts am nachgefragten Gewerbegebiet Mönkeloh inklusive Außenanlagen ist für Ende Februar 2023 geplant.“ Im ersten Schritt werde ein Drittel der Gesamtfläche die Bremer AG, die seit ihrer Gründung 1947 am Standort Paderborn beheimatet ist, selbst nutzen, zudem sei ein Abschnitt bereits vor Baubeginn langfristig an einen City-Online-Lebensmittelhändler (knapp 1700 Quadratmeter) vermietet worden, der für die Belieferung seiner Kunden ausschließlich lärmemissionsarme Elektrofahrzeuge einsetzen wird.

Eine weitere Einheit mit etwa 4600 Quadratmeter Hallen-, Mezzanine- und Bürofläche sowie 20 Pkw-Stellplätzen und Platz für Lkw-Verkehre stehe aktuell noch zur Verfügung. Bremer: „Sie ist teilbar in zwei Einheiten mit je 2300 Qua­dratmeter und soll für eine weitere Expansion am Standort vorgehalten, aber zunächst vermietet werden.“ Mit potenziellen Nutzern aus den Bereichen Produktion, Gewerbe, Dienstleistung und Logistik werde bereits gesprochen.

Der Gewerbepark (Pamp­lonastraße 4a) bestehe insgesamt aus vier Einheiten unterschiedlicher Größe mit einer lichten Hallenhöhe von 8 Metern. Er biete seinen Nutzern ebenerdige Tore und Rampentore. Flexibel könnten große Büro- und Sozialbereiche sowie Service- und Lagerflächen auf zwei Geschossen realisiert werden.

„Neubau wird klimapositiv“

Der Neubau wird laut Bremer „klimapositiv“ sein. Die Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB) hat die Auszeichnung „Klimapositiv“ ins Leben gerufen. Um sie zu erhalten, muss der CO2-Ausstoß, der durch das Gebäude und dessen Nutzung verursacht wird, geringer sein als die Emissionen, die durch die Eigenproduktion und den Export von treibhausgasfreier Energie am Gebäude vermieden werden. Beim Gewerbepark Paderborn-Mönkeloh werden demnach Wärmepumpen als Hallenheizung sowie eine Photovoltaik-Anlage auf dem gesamten Dach installiert. Die Fassade auf der Rückseite soll mit nachwachsenden, saisonalen Pflanzen begrünt werden. „Bei der Eingrünung des Geländes werden wir auf eine intensive Bepflanzung setzen, die den geänderten klimatischen Bedingungen gewachsen sein wird“, erläutert Bernd Jungholt.

Der Gewerbepark Paderborn-Mönkeloh wird bereits von Unternehmen wie Amazon, Lidl, DHL, Mercedes NFZ, Schüco und Hella als Standort für Logistik, Produktion, Dienstleistung und Handel genutzt.

Die Firmen profitierten von einer sehr guten Infrastruktur, betont Bremer. Die A33-Auffahrt „Paderborn-Mönkeloh“ sei binnen zwei Minuten erreichbar und biete Zugang zu den Autobahnen A44 und A2. Durch die Bushaltestelle „Pamplonastraße“ der Linie 3 sei der Gewerbepark an den ÖPNV angebunden.