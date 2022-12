Neuer Nachhaltigkeitspreis: mehr als Schokolade

Die Sieger in der ersten Reihe mit der Jury, den Beteiligten der WFG in der hinteren Reihe sowie dem stellvertretenden Landrat (hinten links) und dem Bürgermeister (hinten rechts) als Aufsichtsratsvorsitzender der WFG. In der vorderen Reihe stehen von links die Preisträger: Steffen Jesper, Jutta Seiling und Anja Pötting, Petra Kaiser. In der hinteren Reihe sind von links zu sehen: Hans-Bernd Janzen (stellvertretender Landrat), Jury: Christa Hesse (Gemeinwohl-Ökonomie Paderborn), Heike Süß (WFG), Prof. Dr. Carsten Padberg (FHDW) und Steve Flechsig (Westfalen Weser Netz GmbH), Uwe Schoop (Prokurist WFG), Jessica Krüger (WFG) und Bürgermeister Michael Dreier (Aufsichtsratsvorsitzender der WFG).

Foto: Tobias Vorwerk/WFG