Neuer Pfarrer in Schloß Neuhaus in Amt eingeführt

Unter Beteiligung vieler Vereine, Verbände, Chöre und Musikgruppen sowie einer Vielzahl von Gemeindemitgliedern ist Tobias Dirksmeier bei einem feierlichen Gottesdienst in sein neues Amt als Pfarrer in der Pfarrei Hl. Martin Schloß-Neuhaus eingeführt und von vielen Neuhäusern herzlich begrüßt worden.

Amtseinführung von Pfarrer Tobias Dirksmeier in Schloß Neuhaus: Im Anschluss an den festlichen Gottesdienst versammelten sich alle Beteiligten unter dem Löwen-Portal zu einem Gruppenfoto.

Die Pfarrkirche St. Heinrich und Kunigunde platzte aus diesem Anlass fast aus allen Nähten, wie Teilnehmer berichten. In dem Gottesdienst übernahm Dechant Benedikt Fischer im Auftrag von Erzbischof Hans-Josef Becker die Einführung.

„Wann haben wir, gerade nach der langen Zeit der Pandemie, unsere Pfarrkirche zuletzt so voll und festlich erlebt?“, hörte man einige Gottesdienstbesucher nach der Feier fragen. Im Anschluss an den stimmungsvollen Gottesdienst fand in der Schlosshalle ein Empfang statt. Auch dort wurde der Freude über diesen Tag in vielen persönlichen Gesprächen und Grußworten Ausdruck verliehen.

Da Pfarrer Tobias Dirksmeier darum gebeten hatte, von persönlichen Geschenken abzusehen und um eine Spende für die Arbeit der Paderborner Tafel gebeten hatte, kam am Ende die stolze Summe von rund 1600 Euro zusammen. In einer Zeit, in der die Kirche zuletzt oft auch mit negativen Schlagzeilen von sich reden macht, tat dieser Tag allen Beteiligten und Mitfeiernden sichtlich gut. Der augenfällig zufriedene und froh gestimmte Pfarrer dankte auf die ihm eigene humorvolle Art allen Beteiligten und besonders den vielen Helferinnen und Helfern aus ganzem Herzen.