Neuer Schutzstreifen für Radler auf der Paderborner Wollmarktstraße

Ab sofort können Radfahrer in der Wollmarktstraße einen neuen Fahrradschutzstreifen nutzen. Dies gilt insbesondere während der Sperrung der Bahnhofstraße: Die Wollmarkstraße dient als eine der Umleitungsstrecken für den Radverkehr.

Ab sofort können Radfahrer in der Wollmarktstraße einen neu eingerichteten Fahrradschutzstreifen nutzen.

Der Schutzstreifen mit einer Breite von 1,50 Metern wurde nach Angaben der Stadt entlang der gesamten Wollmarktstraße stadteinwärts über eine Länge von etwa 1900 Metern markiert. Er wurde nur an einer Seite angebracht, da zum einen die Straßenbreite keine beidseitige Markierung zulässt, zum anderen aber auch die Stellplätze der Anwohner größtenteils erhalten bleiben sollten.

Derzeit wird die Wollmarktstraße als offizielle Umleitungsstrecke für den Radverkehr während der Sperrung der Bahnhofstraße genutzt, während der Kfz-Verkehr über den Frankfurter Weg und die Borchener Straße sowie über den Heinz-Nixdorf-Ring und die Neuhäuser Straße in Richtung Innenstadt geleitet wird. Eine Beschilderung weist auf die Regelung hin. Insbesondere der Abschnitt zwischen dem Kreisverkehr Wollmarktstraße/Grüner Weg und der Borchener Straße darf nur noch von Anliegern befahren werden. Dabei gilt: Ein Fahrradschutzstreifen ist Teil der Fahrbahn und darf bei Bedarf durch Kfz überfahren werden, um entgegenkommenden Fahrzeugen auszuweichen – so lange keine Radfahrer behindert werden. In der Regel ist allerdings links neben dem Schutzstreifen zu fahren.

Im Abschnitt zwischen der Sighardstraße und der Borchener Straße gilt darüber hinaus ein Tempolimit von 30 km/h. Dieses diene, so die Stadt, der Rücksichtnahme auf die Anwohner, den querenden Fußverkehr und den verstärkten Radverkehr.