Neuer Verein am Theodorianum in Paderborn gegründet

„Ich freue mich, dass nun der Verein beurkundet ist und der Schule hervorragende Möglichkeiten bietet, bestehende Konventionen und Hindernisse, die sich im Schulalltag stellen, zu überwinden. Wir sehen hier eine echte Chance, jungen Menschen einen Raum zu geben, der aus der Schule heraus die Begabungen erlebbar werden lässt“, sagt Nicole Michaelis als Schulleiterin.

Im Vorfeld wirkten Lernende, Lehrer, Eltern und auch Ehemalige an der Idee mit, unterstützten bei der Satzung und einem Vereinslogo.

Mit dem Verein ist nun die Basis geschaffen, Netzwerke zu bilden, dies insbesondere zu Institutionen, Universitäten, Unternehmen und anderen Vereinen, um Talente weiterzuentwickeln, indem ihnen ein Ort gegeben wird, eine Gemeinschaft zu schaffen, in der man miteinander agiert und im solidarischen Sinn mit Partnern Unterstützungen entwickelt, so der Vorsitzende des Vereins, Frank Aselmann.

Talente sind so vielfältig, wie es Menschen gibt. Ulrich von Schwartzenberg führt als Mitglied des Vorstands aus: „Wir werden sportliche Aspekte, intellektuelle Herausforderungen, soziale und gesellschaftliche Hilfsangebote, handwerkliche Fertigkeiten so fördern, dass wir in der Gemeinschaft zusammen mit Partnern des Vereins junge Menschen mit ihren Talenten sichtbar werden lassen.“

Interessierte an einer Partnerschaft, können aktuell am einfachsten per E-Mail an das Sekretariat ([email protected]) Kontakt zum Vorstand des Vereins, der aus Frank Aselmann, Ulrich von Schwartzenberg und Dain Czeszak besteht, herstellen.