Neuer Vorstand für die Volksbank Elsen-Wewer-Borchen

Thomas Petrik (49) aus Büren ist neuer Vorstand der Volksbank Elsen-Wewer-Borchen. Seine neue Aufgabe wird er am 1. April antreten und dann gemeinsam mit Hartmut Lüther und Aloys Lohmeier die Bank leiten. Aktuell ist Petrik Generalbevollmächtigter. Bis November 2020 war er Vorstand der Volksbank Wewelsburg-Ahden. Zu diesem Zeitpunkt fusionierte die Bank mit der Volksbank Elsen-Wewer-Borchen.

Bürener Thomas Petrik beerbt Aloys Lohmeyer, der im Laufe des Jahres in den Ruhestand geht

„Wir sind froh, mit Thomas Petrik einen erfahrenen und hochqualifizierten Genossenschaftsbanker für den Vorstand gewonnen zu haben, der unsere Bank, ihr Geschäftsgebiet sowie ihre Mitglieder und Kunden seit fast 20 Jahren in leitenden Funktionen begleitet.“ So fasst Aufsichtsratsvorsitzender Bernhard Hartmann die einmütige Entscheidung des Kontrollgremiums zusammen.

Die Berufung Petriks bereits zum 1. April sichere einen nahtlosen Übergang in der Leitung der Bank: „Aloys Lohmeier wird in diesem Jahr in den Ruhestand gehen. Wir haben durch die frühzeitige Berufung von Thomas Petrik die Gelegenheit, diesen Wechsel ohne Brüche zu gestalten und einen planvollen Übergang der Verantwortung sicherzustellen.“

Bankgeschäft von der Pike auf gelernt

Petrik wurde 1973 in Salzkotten geboren und hat das Bankgeschäft von der Pike auf gelernt. Nach seinem Abschluss als Bankkaufmann und seinem Wehrdienst studierte er an der Universität/GH Paderborn parallel zu seiner Beschäftigung in der damaligen Volksbank Salzkotten Betriebswirtschaftslehre mit den Schwerpunkten Bankbetriebslehre, Rechnungswesen und Wirtschaftsinformatik.

2003 wechselte er zur Volksbank Wewelsburg-Ahden und übernahm dort die Verantwortung für das Controlling. 2009 wurde er mit Prokura ausgestattet und 2011 erfolgte die Ernennung zum Vorstand. Seine kontinuierliche Fort- und Weiterbildung vervollständigte Thomas Petrik mit dem Abschluss als diplomierter Bankbetriebswirt an der Akademie Deutscher Genossenschaftsbanken in Montabaur.

„Ich freue mich sehr über das Vertrauen des Aufsichtsrates und auf die künftige und enge Zusammenarbeit mit Hartmut Lüther und Aloys Lohmeier gemeinsam im Vorstand unserer Genossenschaftsbank“, kommentierte Petrik die Entscheidung des Gremiums. Nach dem Ausscheiden Lohmeiers wird Petrik die Marktfolgebereiche wie IT, Controlling und Banksteuerung verantworten, während Hartmut Lüther weiterhin die Marktaufgaben (Vertrieb, Firmen- und Privatkunden, Immobilien etc.) leitet.