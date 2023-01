So nah und doch so fern: Wer am Bahnübergang an der Hatzfelder Straße in Schloß Nehaus steht, ist vom Bahnhaltepunkt (rechts) eigentlich nur wenige Metern entfernt. Kurz rübergehen, geht aber trotzdem nicht – zum Ärger vieler Bahnreisenden.

Foto: Jörn Hannemann