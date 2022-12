Neueröffnung im Paderborner St. Liboriushaus

Das VKA-St.-Liboriushaus „Wohnen und Leben“ in Paderborn ist ein Zentrum für neue Herausforderungen und neue Formen der Pflege, Begleitung und Betreuung. In die ehemalige Senioreneinrichtung an der Leostraße sind drei Dienste aus dem Verbund katholischer Altenhilfe Paderborn (VKA) eingezogen: „AchtsamZeit“,der Mobile Dienste St. Katharina sowie zwei Wohngemeinschaften für 24 Personen.

Mitarbeiter und Bewohner feierten jetzt im „neuen“ St. Liboriushaus die Eröffnung. Pastor Georg Rudek und Pastor Peter Scheiwe zelebrierten die Messe in der Hauskapelle. Die ehrenamtlichen Mitarbeiter des Hospizdienstes „AchtsamZeit “brachten sich mit einem Text über die Wertschätzung jedes Einzelnen ein, einem zentralen Wert ihrer Arbeit. Ihre Botschaft lautete: „Du bist gut, wie du bist. Richte dich auf“.

Im Bereich „AchtsamZeit “sind zwei Dienste des VKA angesiedelt: der Ambulante Hospizdienst und die Gesundheitliche Vorsorgeplanung für die letzte Lebensphase nach §132g SGB V.

Ehrenamtliche Hospizbegleiter

Die Mitarbeitenden des ambulanten Hospizdienstes „AchtsamZeit“ stehen Sterbenden und ihren An- und Zugehörigen individuell zur Seite. Sie unterstützen den Menschen in der schweren Zeit. Die Organisation der ehrenamtlichen Hospizbegleiter übernimmt ein hauptamtliches Leitungsteam, welches jeden einzelnen Hospizbegleiter fortlaufend unterstützt, begleitet und für eine gute Aus- und Weiterbildung sorgt.

Der Bereich „Gesundheitliche Vorsorgeplanung“ berät und unterstützt der Bereich „AchtsamZeit “die Bewohner mit kostenlosen Beratungen zu den Themen Patienten- und Vertreterverfügungen, Vorsorgevollmachten sowie schriftliche Werte- und Willensäußerungen zur Seite. „Die Anlaufstelle für Ehrenamtliche und die Beratungssprechstelle liegt im Erdgeschoss“, sagt Ulrike Molitor, Leiterin von „AchtsamZeit“. „Angehörige und Bewohner können hier jederzeit anklopfen.“

Zwei Wohngemeinschaften

Mit den Diensten im Haus St. Liborius reagiert der VKA auf Bedürfnisse und Bedarfe, die für viele Senioren immer wichtiger werden. So nehmen die zwei Wohngemeinschaften im Haus jeweils zwölf Bewohnerinnen und Bewohner auf, die in einem familiären Umfeld individuell und selbstständig leben. Das neue Wohnkonzept unter dem Namen „wohnen und leben“ wird von den Mobilen Diensten geleitet. Ein verlässliches Angebot der Pflege und Betreuung bis hin zu einer Rund-um-die-Uhr-Präsenz sind in der Wohngemeinschaft gewährleistet. In den Wohngemeinschaften leben sowohl weltliche als auch Ordensschwestern. Eine weitere Ebene wird von den Schwestern der christlichen Liebe aus dem Mutterhaus in der Nachbarschaft als Alterssitz genutzt.

Der VKA Mobile Dienst St. Katharina ist ein Pflegedienst und mehr. Er bietet weitere Dienste der Beratung, Betreuung und Begleitung als Unterstützung für das Leben zu Hause an. Leiterin ist Melanie Menk.