Neues Gesicht der AWO-Sozialraumberatung Alter und Pflege

„In den persönlichen Beratungsgesprächen beantwortet sie nicht nur alle Fragen zu vorpflegerischen und pflegeergänzenden Angeboten, sondern vermittelt individuell, anbieterübergreifend und konfessionsunabhängig Hilfsleistungen und Ansprechpartner“, schreibt die AWO in einer Pressemitteilung. Außerdem informiere Schlüter über lokale Kultur-, Gemeinschafts- und Sport-Aktivitäten sowie über Möglichkeiten, sich ehrenamtlich zu engagieren, heißt es in der Mitteilung weiter.

Die AWO bietet die Sozialraumberatung in enger Zusammenarbeit mit der Pflegeberatung des Kreises und in dessen Auftrag für Lichtenau, Bad Lippspringe und Teile Paderborns. Die aktuellen Sprechzeiten in Lichtenau sind dienstags von 9 bis 11 Uhr in der Stadtverwaltung Lichtenau, Lange Straße 39 (Raum Nr. 20). In Bad Lippspringe berät die AWO dienstags von 11.30 bis 13.30 Uhr und mittwochs von 9 bis 11 Uhr in der „Schlepperschen Villa“, Burgstraße 12 (Raum Nr 5). In Paderborn findet die Sprechstunde mittwochs von 12 bis 14 Uhr im Mehrgenerationenhaus AWO Leo, Leostraße 45, statt. Am jeweils letzten Montag des Monats bietet die Sozialraumberatung von 10 bis 12 Uhr zudem in Schloß Neuhaus im AWO-Treffpunkt, Schloßstraße 4, eine Sprechstunde an.

Eine Anmeldung ist für die offenen Sprechstunden nicht erforderlich. Für telefonische Beratungen und individuelle Terminvereinbarungen, zum Beispiel für Hausbesuche, ist Sheilin Schlüter montags bis freitags zwischen 8 und 14 Uhr unter Tel. 0175/9363403 oder per E-Mail an [email protected] erreichbar.