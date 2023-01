Neues Logistikzentrum eröffnet: Aldi versorgt von Paderborn aus weite Teile von OWL

Seit dieser Woche werden die Aldi-Märkte im Großraum Bielefeld sowie weiten Teilen Ostwestfalens aus dem neuen Logistikzentrum im Gewerbegebiet Paderborn-Mönkeloh beliefert. Der Umzug ins rund 30 Kilometer entfernte Paderborn sei am vergangenen Wochenende erfolgt, teilt der Discounter-Riese am Dienstag mit.

Wie bereits ausführlich berichtet, gibt es damit sieben Jahre nach dem verheerenden Großbrand beim Großschlachter Westfleisch einen Neuanfang an der Halberstädter Straße.

„An unserem bisherigen Standort in Schloß Holte-Stukenbrock sind wir an Grenzen gestoßen. Den heutigen Anforderungen hätten wir dort dauerhaft nicht mehr gerecht werden können“, sagt Hendrik Schulze Nünning, Geschäftsführer der Aldi Schloß Holte. Zudem habe das Gebäude aus den 1970er-Jahren nicht mehr die heutigen energetischen und ökologischen Standards erfüllt.

All das soll das neue Logistikzentrum ermöglichen, das der Projektentwickler EQT Exeter nach den Vorgaben und in Zusammenarbeit mit Aldi im Paderborner Süden vergangenes Jahr gebaut hat. Investiert wurden nach Informationen dieser Zeitung mehr als 50 Millionen Euro.

Diese Visualisierung von Aldi soll die Ausmaße und Größe des neuen Aldi-Zentrallagers veranschaulichen, das auf dem Westfleisch-Gelände an der Halberstädter Straße errichtet wurde. Foto: Aldi (Visualisierung)

Das Gebäude mit einer Fläche von rund 50.500 Quadratmetern, das Aldi mietet, ist auf dem früheren Westfleisch-Areal entstanden. „Wir wollten uns in Ostwestfalen zukunftsfähig aufstellen. Mit dem neuen Logistikzentrum ist uns das gelungen“, sagt Hendrik Schulze Nünning. Der neue Standort bietet unter anderem Platz für ein Kühl- und Trockenlager, eine Umschlaghalle für Tiefkühlware, diverse Servicestätten sowie Büro- und Verwaltungsräume.

Mitbewerber und Konkurrent direkt als Nachbar

Alle Mitarbeiter aus Lager und Verwaltung konnten mit in das neue Logistikzentrum ziehen, heißt es in einer Pressemitteilung. Für die knapp 1200 Kollegen und Kolleginnen in den Märkten, die rund 85 Prozent der Belegschaft ausmachen würden, habe sich durch die Verlagerung des Verwaltungs- und Logistikkomplexes jedoch nichts geändert. Auch die Zahl der Aldi-Filialen in der Region bleibe vom Umzug unberührt.

Das neue Aldi-Zentrallager befindet sich in Paderborn-Mönkeloh nicht nur nahe der A33, sondern auch in bester Gesellschaft. Konkurrent Lidl betreibt dort seit mehr als zehn Jahren ebenfalls ein Lager in einer Größe von mehr als 30.000 Quadratmetern.