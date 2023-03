Neues Musikfestival „Confluence“ in Paderborn

An vier Tagen werden auf drei Bühnen 16 Ensembles und Solisten auftreten. Das Besondere daran beschrieb der künstlerische Leiter Uli Lettermann am Dienstag so: „Allen Acts ist gemein, dass in der Musik oder in der Besetzung etwas zusammenfließt: Stile oder Nationalitäten. “

Als Vorbild für das Konzept dient die Pader, in die Wasser aus verschiedenen Quelltöpfen fließt. Deshalb trägt das Festival auch den Untertitel „Pader Musik Festival“. Uli Lettermann betonte: „Es ist ein wirklich umfassendes Festival. Es richtet sich nicht an eine bestimmte Zielgruppe, und es konzentriert sich nicht auf eine musikalische Stilrichtung. Und so wie die Musik sollen die Menschen zusammenfließen und auf Entdeckungsreise gehen.“

Umsonst und draußen auf drei Bühnen

Das können die Besucher kostenlos und in der freien Natur tun. Drei Bühnen werden aufgebaut, kündigte der technische Leiter Stefan Hermanns an: eine werde auf Höhe des Restaurants „La petite Galerie“ platziert, eine weitere vor dem Restaurant „Gaucho“ und die dritte auf dem Kardinal-Degenhardt-Platz vor der Stadtbibliothek. Hinzu kämen Streetfood-Stände.

Installation macht Plätschern der Pader hörbar

Stefan Hermanns kündigte eine besondere Kunstinstallation von Udo P. Leis aus Kassel an. Sein zwölf Meter langer „Verstärker“ werde das Plätschern der Pader laut hörbar machen und bilde einen Vorgeschmack auf die Gemeinschaftsausstellung „Panta rei“ der städtischen Museen und Galerien, die Ende August beginnen wird.

MEHR ZUM Thema Pfingstsonntags-Spaziergang begeistert in Paderborn mit Kunst und Kultur Pader-Kultour verschönert die Stadt

Trotz des neuen Festivals findet an Pfingsten auch wieder die „Pader Kultour“ statt. Ein Problem sehen die Organisatoren darin nicht. Die „Pader Kultour“ beschränke sich auf den Zeitraum am Sonntag von 14 bis etwa 19 Uhr, während die „Confluence“-Konzerte von 18 bis 22 Uhr zu hören seien. Finanziert wird das neue Festival von der Ausstellungsgesellschaft Paderborn. Das Budget bezifferte dessen Geschäftsführer Carsten Venherm auf 100.000 bis 150.000 Euro. Nach dem Ende des Festivals „Musica S.“ sei es der Wunsch der Ausstellungsgesellschaft gewesen, die Lücke zu schließen, sagte Carsten Venherm. Eigentlich habe die Premiere schon 2019 stattfinden sollen, aber Corona habe das verhindert.

Zweijähriger Turnus geplant

Mit „Confluence“, das alle zwei Jahre ausgerichtet werden soll, will die Verwaltung mit Hilfe der Pader ihre Ambitionen auf das Europäische Kulturerbesiegel untermauern. Die Pader präge die Stadt und inspiriere die Menschen, findet Uli Lettermann, und „Confluence“ solle ein „ästhetisches Abbild der Paderborner Seele schaffen und musikalisch auf die Bühne bringen“.

Ein Kommentar von Dietmar Kemper Foto: Die Idee ist genial! Beim „Confluence“-Festival fließen Musikstile und Nationalitäten zusammen. Musikalische Grenzen verschwimmen genauso wie nationale und kulturelle Unterschiede. Das schafft eine Atmosphäre der Neugier und Offenheit. Die Organisatoren haben ein dickes Lob verdient, nicht nur für das Konzept, sondern auch für die Entscheidung, auf feste Eintrittspreise zu verzichten. Das verhindert im so beliebten Paderquellgebiet Absperrzäune und ermöglicht kulturelle Teilhabe für alle. Und nebenbei ist das Festival ein weiteres Argument im Bemühen der Stadt um das Europäische Kulturerbesiegel. Das Festival zeigt, wie sehr die Pader auch die Kulturschaffenden inspiriert. In ihr vereinigt sich das Wasser, im Festival vereinigen sich die akustischen Wellen der Musik. Gut gewählt ist auch der Zeitpunkt der Premiere fast genau ein Jahr nach dem verheerenden Tornado. Der knickte die Bäume im Paderquellgebiet, aber die Paderborner knickten nicht ein und packten beim Wiederaufbau an. Das Festival ist ein Zeichen dafür, dass das PQ lebt. ...

Die Musikerinnen und Musiker kommen aus Afrika, den USA und Europa. Ihr stilistische Bandbreite reicht von Klassik bis Reggae, von Indiepop bis Jazz. Mit dabei sein werden die Sängerin Dalia Da Silva, der Keyboarder von Earth, Wind & Fire, Morris Pleasure, die Balkan-Popband Kozma Orkestar, die deutsche Liedermacherin Ronja Maltzahn, der norwegische Jazzpianist Helge Lien, der Tenorsaxophonist Tony Lakatos und die Erlkings mit ihrem faszinierenden Klassik-Crossover.

Beginnen wird das Festival am Freitag, 26. Mai, um 19 Uhr mit der Performance „Liquid“, in der sich Studenten der Hochschule für Musik und der Hochschule für Bildende Künste in Dresden mit unserem Umgang mit Wasser befassen. Die Paderborner sind am Pfingstnachmittag um 15.30 Uhr gefordert. Dann kommen sie zu einem musikalischen Wasserlauf („Paderklang“) entlang der Quelltöpfe zusammen. Weitere Informationen gibt es im Internet.