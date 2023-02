Neues Paderborner Leitsystem macht die Parkplatzsuche einfacher

Die umweltschädliche Parkplatzsuche soll in Paderborn schon bald der Vergangenheit angehören. Smarte Technik soll Autofahrer vorbei an Verkehrsstaus direkt bis zum freien Parkplatz lotsen. In dieser Woche hat bereits ein erster Testlauf stattgefunden. Im Februar soll das System dann ans Netz gehen, verrät Dr. Dietmar Regener, Betriebsleiter des Abfall- und Entsorgungsbetriebs der Stadt Paderborn, auf Anfrage.

Neues Parkleitsystem in Paderborn: So sieht das neue Display aus, das in der Heiersstraße montiert wurde.

1,6 Millionen Euro kostet das Digital-Projekt, das in dieser Form deutschlandweit ziemlich einmalig ist. Die ersten technischen Einheiten sind im Straßenbild bereits zu sehen: An mehreren Masten in der Heiersstraße hängen schon die Bildschirme. Später werden in der Paderborner Innenstadt sogar mehr als 60 Displays in verschiedenen Größen zu sehen sein. Die digitalen Infotafeln werden Auskunft über den aktuellen Status von insgesamt 4000 Parkplätzen in der Innenstadt geben.