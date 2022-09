Neues Parkleitsystem für Paderborn

Große Displays werden in den nächsten Tagen aufgestellt

Paderborn

1,6 Millionen Euro investiert die Stadt in ein weiteres digitales Projekt für den Straßenverkehr. Anders als bei der Schlosskreuzung in Neuhaus geht es diesmal um effizientes Parken im Inneren Ring in Paderborn. Auch beim neuen digitalen Parkleitsystem spielen Sensoren eine maßgebliche Rolle.

Von Dietmar Kemper